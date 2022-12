Quartiere Roma: sabato e domenica torna il street market in edizione natalizia

Aria di festa sabato e domenica al quartiere Roma di Piacenza. Sabato 17 dicembre dalle 10 alle 19 infatti i laboratori artigianali di Foglie al vento, Nivule e Pesci Rossi, Kigali Lab e Nimyt Gioielli ospitano un market di artigiani del vintage, della pasticceria, delle illustrazioni e quant’altro. Domenica invece ai giardini Merluzzo torna il Via Roma Street Market in edizione natalizia: è un’eccezione che “recupera” l’appuntamento dicembrino annullato due domeniche fa a causa del maltempo. Per l’occasione, così come era avvenuto lo scorso anno, il mercatino di vintage e antiquariato allestito dall’Associazione Quartiere Roma sotto l’egida di Gina Pagnella si trasferirà ai giardini Merluzzo per tutta la giornata.

Sempre domenica però anche Fabbrica & Nuvole organizza un evento per celebrare la giornata internazionale dei migranti: “Abbiamo pensato di diffondere in via Roma un medley di poesie scelte tra le più amate dei diversi Paesi del mondo, scritte da Allan Robert Paula de Jesus (Brasile), Angelica Cirja (Romania), Karima Mahdad (Marocco), Mandana Khosravi (Iran), Medha Howlader e Rahima Khatun (Bangladesh) – spiega il presidente dell’associazione Bernardo Carli – alla base c’è una ricerca svolta da Valeria Laffeni con un gruppo di stranieri: la registrazione verrà diffusa da altoparlanti collocati attorno alle nostre sedi”.

