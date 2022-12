Soccorritori e autisti, al via i corsi per volontari di Croce Bianca. “Utili anche i cuochi”

Autisti, soccorritori, operatori di protezione civile, truccatori, cuochi e non solo. La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza cerca nuovi volontari: la serata di presentazione dei corsi è in programma giovedì 12 gennaio alle 20.30 nella sede di via Emilia Parmense 19. La vita associativa è aperta a chiunque abbia più di 16 anni, mentre gli interventi sui mezzi di emergenza o trasporto sono possibili solo per i maggiorenni. Il percorso formativo è stato presentato stamattina dal presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza Alessandro Miglioli, il coordinatore provinciale Paolo Rebecchi e la responsabile dei turni e dei volontari Alessandra Grana. Per qualsiasi informazione, è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] I dettagli nel servizio del Tgl qui sopra.

