Castello, nella calza dei bimbi della materna abbonamento estivo alla piscina

Il Natale per i bambini di Sarmato fa già rima con estate. Ai 350 bambini delle scuole materna, elementare e media sono stati recapitati altrettanti abbonamenti per la piscina comunale di Castel San Giovanni, validi per la prossima stagione estiva. Il graditissimo regalo è frutto di un’iniziativa del consigliere comunale di minoranza di Sarmato, Piero Sasso, promotore insieme a alcuni imprenditori e benefattori privati che hanno aderito alla raccolta fondi che ha reso possibile l’acquisto dei buoni piscina per i bimbi di Sarmato.

