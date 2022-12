Citta sicure: dalla Regione 258mila euro per Piacenza, Calendasco, Sarmato

Piacenza, Calendasco e Sarmato. Sono i tre progetti finanziati dalla Regione, con 258mila euro complessivi, per le città sicure e la prevenzione della criminalità e del degrado urbano.

“Rinnoviamo anche quest’anno il nostro impegno sulle politiche per la sicurezza urbana – sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini – affiancando il lavoro portato avanti quotidianamente da Istituzioni, magistratura, forze dell’ordine, Polizie locali. E’ infatti importante anche la percezione di sicurezza delle persone, la convivenza civile e partecipata, soprattutto negli ambiti urbani e nei luoghi più frequentati, per questo intendiamo rafforzare il lavoro per una sicurezza di prossimità costruita insieme alla comunità”.

Il “filo rosso” che accomuna i progetti regionali è la prevenzione integrata. Un termine tecnico per dire che non esiste un intervento a favore della sicurezza urbana che possa realizzarsi senza mettere insieme, in modo adeguato e coordinato, interventi di tipo diverso: il recupero urbano, l’intervento di riqualificazione e fisico sui luoghi, la prevenzione sociale e comunitaria, il coinvolgimento attivo delle comunità, la mediazione dei conflitti, la promozione culturale e l’intervento sulle relazioni sociali.

A questi due momenti, si aggiunge la necessaria azione di controllo e vigilanza rispetto alla criminalità da parte delle Polizie nazionali e locali.

In provincia di Piacenza vengono realizzati 3 progetti:

1. Comune di Piacenza – “Crescere in sicurezza”

Il progetto insiste sul quartiere della Farnesiana e prevede un intervento di riqualificazione ambientale dell’area fondato sul potenziamento del locale sistema di videosorveglianza e il rinnovo degli arredi urbani e del verde pubblico. Contestualmente si intende promuovere il potenziamento dell’azione educativa indirizzata alle aggregazioni giovanili che frequentano l’area. Tali interventi saranno accompagnati da una azione di comunicazione rivolta ai cittadini residenti al fine di promuovere il loro attivo coinvolgimento e impegno civico.

Il costo totale del progetto è di 156.000 euro; la Regione assicura un contributo di 124mila euro.

2. Comune di Calendasco – “Spazi sicuri”

Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata nella piazza del castello di Calendasco e nei giardini di via Adua. Gli interventi di prevenzione ambientale previsti contemplano il potenziamento della pubblica illuminazione della piazza e la riqualificazione degli arredi presenti nei giardini della via. Queste misure saranno accompagnate da attività di educazione di strada rivolte a gruppi informali di adolescenti (14-18 anni) e giovani (over 18). Un’attenzione particolare sarà dedicata alla programmazione di interventi di prevenzione nei luoghi pubblici di aggregazione notturna dei giovani e adolescenti e a facilitare la conoscenza e l’accesso ai servizi sociali, educativi e sanitari. Inoltre, le misure educative adottate saranno combinate con una serie di iniziative organiche di animazione e presidio sociale del territorio.

Il costo del progetto è di 90.000 euro; la Regione assicura un contributo di 72.000 euro.

3. Comune di Sarmato – “Intervento di recupero ambientale paesaggistico e sociale nel centro storico. Riqualificazione urbana con recupero del complesso ‘ex cinema Topo Nero’ di via Bettola da destinare a spazi pubblici didattici e sociali anche a servizio della scuola Media “G. Mazzini”

Il progetto si concentra nell’area dell’ex cinema Topo Nero, nel centro storico del Comune. Gli interventi di prevenzione ambientale contemplano la riqualificazione urbanistica e sociale del complesso, da destinare a spazi pubblici didattici anche a servizio della scuola Media “G. Mazzini”. L’intervento complessivo di rigenerazione urbana sarà accompagnato da una serie di iniziative socioculturali finalizzate a promuovere l’animazione e l’integrazione sociale, con particolare attenzione alle giovani generazioni, e a incentivare processi partecipativi di cittadinanza attiva volti alla prevenzione del disordine urbano.

Il costo totale del progetto è di 135.000 euro; la Regione assicura un contributo di: 62.000 euro.