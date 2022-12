Riapre il presepe di Roncaglia dopo due anni: taglio del nastro con il sindaco

Tornano a muoversi le statuine, si riaccende la magia del Natale. Dopo due anni di chiusura forzata a causa del Covid, il presepe di Roncaglia riapre al pubblico. L’inaugurazione ufficiale si è svolta la scorsa domenica alla presenza del sindaco Katia Tarasconi e dell’assessore alle frazioni Matteo Bongiorni, dopo la celebrazione della messa in ricordo di tutti i compianti volontari che hanno collaborato alla realizzazione della storica Natività alle porte di Piacenza dal 1974 ad oggi. La benedizione del presepe è stata impartita da don Giuseppe Sbuttoni, nuovo parroco di Roncaglia.

COME VISITARE IL PRESEPE – L’apertura ufficiale è prevista, come da tradizione, dal giorno di Natale fino all’8 gennaio, tutti i giorni, dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 nelle date festive e dalle 15 alle 18 in quelle feriali. Dal 9 al 31 gennaio, inoltre, sarà possibile visitare il presepe solo alla domenica, dalle 15 alle 18.