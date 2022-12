Torna sul camion dopo la colazione, trova senzatetto che dorme in cabina

Autotrasportatore arriva a Piacenza e nella cabina del suo camion si trova un clochard che sta dormendo. E’ accaduto all’alba di oggi. Il camionista arrivato a Piacenza al termine di un lungo viaggio nella notte fra giovedì e venerdì ha parcheggiato il suo camion in viale del Commercio. L’uomo si è quindi addormentato nella cabina del mezzo pensante. Al mattino è uscito per raggiungere un vicino bar dove si è intrattenuto per qualche tempo e per fare colazione. Conclusa la colazione e pagato il conto, l’autotrasportatore ha raggiunto il camion in sosta e si è trovato sui sedili un vagabondo che dormiva. Il clochard svegliatosi di soprassalto è fuggito di corsa. L’autista ha subito telefonato al 112 temendo che il senzatetto potesse avergli rubato qualcosa. Sul posto sono arrivati i carabinieri e nel frattempo l’autista ha potuto constatare che nessuna delle sue cose era stata toccata.

