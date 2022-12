Gragnano: messa per i due nuovi parroci del paese, accolti dagli applausi

Uno ha 61 anni ed in Congo è stato docente universitario prima di finire come sacerdote nella nostra provincia; l’altro di anni ne ha 38 ed è diventato prete da soli cinque anni dopo una laurea in economia e un lavoro alla Cisl. Due storie diverse che si incrociano a Gragnano dove Francois Kitenge Owandji e Alessandro Ponticelli sono diventati i nuovi parroci del paese: l’ingresso è stato celebrato il 17 dicembre nella chiesa di San Michele gremita di fedeli, che hanno accolto i sacerdoti con una serie di applausi.

La funzione è stata celebrata dal vescovo Adriano Cevolotto che ha voluto rimarcare proprio la “diversità” dei due sacerdoti, da considerare come una risorsa preziosa. “Gragnano può diventare un laboratorio di valorizzazione delle diversità” ha spiegato nell’omelia. “Non è la prima volta che si associano due sacerdoti a una parrocchia ma forse è la prima volta che i nuovi parroci hanno storie così diverse tra loro ma in grado di arricchire. E nessun sacerdote può chiudersi nel suo angolino per custodire la sua parrocchia ma deve aprirsi agli altri: cari don Francois e don Alessandro, non abbiate timore di prendere con voi questa comunità così come i fedeli non tema di accogliere questi nuovi pastori”.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’