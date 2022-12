La “Pubblica” di Rivergaro riparte grazie alla generosità di donatori e volontari

Il gruppo Alpino e lo Sci Club K88 hanno deciso di devolvere i rispetti ricavati delle iniziative natalizie alla Pubblica Assistenza della Valnure, che ha sede a Rivergaro. La consegna della somma, 1.500 euro in totale, è avvenuta in municipio, alla presenza delle autorità.

Con fatica la Pubblica Valnure sta riorganizzando la sede a Rivergaro, ma mancano ancora la connessione ad Internet e un telefono fisso. In aiuto arriveranno anche 12 nuovi volontari che per Giorgio Villa, presidente della Valnure, “garantiranno la ripartenza della sede di Rivergaro, che si affianca a quelle di Ponte Dell’Olio e Ferriere”. “È un onore per noi essere visti di buon occhio dalle associazioni di Rivergaro, che apprezzano il nostro impegno” ha aggiunto Villa, ringraziandole per la loro generosità.

I prossimi passi prevedono il rafforzamento del parco mezzi, oggi limitato a nove veicoli per tre sedi, e l’avvio del tesseramento, con la possibilità di donare la propria offerta agli esercizi pubblici del territorio.