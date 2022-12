Ubriaco disturba i clienti di un supermercato, 23enne danneggia un bus: denunciati

I carabinieri del comando provinciale di Piacenza hanno effettuato nei tre ultimi giorni diversi controlli nei luoghi commerciali, particolarmente frequentati dai cittadini, con l’obiettivo di vigilare sulla loro sicurezza con un’azione di prevenzione e repressione dei reati predatori.

Le aree commerciali urbane di maggior afflusso, Galleria Borgo Faxhall, Viale Europa -Galassia, Centro commerciale Gotico e zona via Conciliazione (oltre alle strade più importanti di accesso e uscita dai relativi parcheggi) sono state monitorate dalle pattuglie delle stazioni di Piacenza principale e Levante, oltre che dal Radiomobile della compagnia di Piacenza.

Un equipaggio del Radiomobile è dovuto intervenire in via Camia, all’altezza dei giardini di Largo Erfurt: era stato segnalato un uomo che disturbava l’ingresso dei clienti al vicino supermercato. I militari hanno fermato e controllato un nordafricano 57enne, regolare sul territorio nazionale, e lo hanno sanzionato per ubriachezza in quanto era in evidente stato di alterazione alcolica, oltre che in possesso di diverse bottiglie di alcolici in vetro.

Sempre il Radiomobile è accorso in piazzale Marconi alla Galleria Borgo Faxhall. Questa volta un giovane di 21 anni senza fissa dimora è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato ed è stato messo a disposizione della questura di Piacenza. L’equipaggio del Radiomobile ha sorpreso il giovane mentre bivaccava all’interno di un vano vicino alla zona caldaie della Galleria. Infine, un altro giovane straniero di 23 anni è stato denunciato per danneggiamento e false dichiarazioni sulla propria identità. Nel parcheggio di via dei Pisoni l’equipaggio del Radiomobile e la pattuglia della Stazione di Piacenza Principale lo hanno fermato mentre, in escandescenza, stava danneggiando un autobus. E’ stato portato in caserma e all’esito degli accertamenti e della completa identificazione è stato denunciato.