Una nuova casetta-bottega per i ragazzi del centro diurno “Isola che non c’è”

Per i ragazzi diversamente abili dell’Isola che non c’è di Castel San Giovanni, Natale porta in dono una casetta al cui interno realizzare la loro bottega solidale. I lavoratori di Amazon che avevano prestato alcune ore come volontari all’interno del centro diurno di viale Amendola hanno deciso di regalare loro una struttura fissa al cui interno allestire in pianta stabile la loro bottega. Oltre ai manufatti realizzati dagli stessi ragazzi, come vassoi e bomboniere, i ragazzi potranno mettere in esposizione anche le piante e le verdure che coltivano nella loro serra. La bottega verrà posizionata nel cortile antistante la struttura protetta, lungo viale Amendola.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà