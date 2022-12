“Cogny dono del cielo per la gastronomia”. Esperienza in Alma per i vincitori del quiz

“Un progetto importante per i ragazzi e per Piacenza”. Sono le parole di Andrea Sinigaglia, General manager della scuola internazionale di cucina Alma che questa mattina ha partecipato all’ultima tappa del progetto dedicato a Georges Cogny: chef francese che scelse per amore la Val Nure, dove portò la nouvelle cuisine adattandola alle materie prime del nostro territorio.

“Georges Cogny è un dono del cielo per la gastronomia piacentina, un marziano che da Versailles è arrivato sull’appennino portando la tecnica e facendo scuola” ha rimarcato Sinigaglia mentre quattro classi dell’istituto Ranieri Marcora partecipavano al cooking game sulla cucina e la vita dello chef francese e sui prodotti dell’appennino.

Alma porta questa innovativa modalità di apprendimento in cento istituti alberghieri in tutta Italia. Tra gli oltre novanta studenti delle classi quarte che hanno partecipato alla lezione e poi al quiz sono tre i vincitori finali: Matteo Repetti e Martina Penna della 4A Cucina, e Chiara Ciavarella della 4C Pasticceria.

“Grazie a questa vittoria i ragazzi potranno vivere un’esperienza formativa in Alma dove abbiamo una biblioteca dedicata a Georges Cogny e agli importanti insegnamenti che ha donato ad allievi del calibro di Isa Mazzocchi, Massimo Bottura e tutti i grandi chef che sono cresciuti alla sua corte” le parole di Sinigaglia. “La classe vincitrice inoltre – ha sottolineato il presentatore del quiz Alvin Crescini – rappresenterà l’istituto in una competizione a livello nazionale”.

“Un’attività che viene da lontano sempre nel ricordo di Georges Cogny – ha spiegato Elena Salini, insegnante e referente del progetto -. L’obiettivo è di trasmettere i valori di una figura professionale e umana importante come quella di Cogny, favorendo l’attenzione, la partecipazione e il lavoro di squadra dei ragazzi”.