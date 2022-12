Evade dai domiciliari per rubare ancora a Borgonovo: portato in carcere

E’ finito in carcere per furto aggravato, ricettazione in concorso e appropriazione indebita. I carabinieri di Borgonovo hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura cautelare nei confronti di un uomo che era già agli arresti domiciliari, in quanto – insieme a un complice – si era appropriato in tempi diversi del denaro contenuto in 67 distributori automatici di bevande e alimenti che una società di distribuzione aveva collocato in aziende pubbliche e private in provincia di Piacenza e Pavia. Il responsabile, violando le prescrizioni degli arresti domiciliari, ha addirittura perseverato nella commissione e nel tentativo di realizzazione di altri furti con lo stesso modus operandi.

I carabinieri, infatti, hanno accertato che il giovane ha danneggiato un distributore collocato in un’azienda di Pieve Porto Morone dove si era introdotto con l’intenzione di appropriarsi del denaro e lo stesso ha fatto il giorno dopo in una ditta di Borgonovo. L’uomo è stato condotto nella casa circondariale “Le Novate”.