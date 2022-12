L’Isii Marconi pensa già al 2023: in primavera un nuovo Career Day per gli studenti

Anche quest’anno l’Isii Marconi di Piacenza organizza in primavera il “Career Day”. L’evento offre la possibilità agli studenti dell’istituto sia di incontrare i referenti di varie realtà aziendali, richiedere informazioni e ricevere suggerimenti su come intraprendere un valido percorso professionale, sia di approfondire tematiche su eventuali percorsi universitari e post diploma con i rappresentanti delle università e dei centri di formazione superiore presenti nella provincia.

I Career Day rappresentano inoltre un utile strumento per coniugare la domanda e l’offerta di lavoro.

L’idea del Career Day per le scuole superiori, nata nel 2019 proprio a seguito della costante richiesta di diplomati della scuola da parte di molte aziende del territorio e rimasta nel cassetto fino allo scorso anno a causa della pandemia, viene realizzata per la prima in Italia nel 2022 dall’Isii Marconi.

Hanno partecipato circa 90 enti tra aziende, università e formatori, invitati dalla scuola grazie ai contatti presi in tanti anni di attività di stage e di incontri col mondo del lavoro. In tale contesto più studenti hanno avuto colloqui di lavoro ancor prima di conseguire il diploma, spesso sfociati poi in un contratto di lavoro o di apprendistato.

Quest’anno già numerose aziende hanno manifestato interesse all’evento del 2023. Per richiedere la partecipazione è possibile inviare una mail a [email protected] indicando: ragione sociale, sito web, cognome, nome, mail e telefono del referente aziendale per l’evento. Saranno prese in considerazione le richieste fino a esaurimento posti.

L’evento offre la possibilità agli studenti dell’istituto sia di incontrare i referenti di varie realtà aziendali, richiedere informazioni e ricevere suggerimenti su come intraprendere un valido percorso professionale, sia di approfondire tematiche su eventuali percorsi universitari e post diploma con i rappresentanti delle università e dei centri di formazione superiore presenti nella provincia.

I Career Day rappresentano inoltre un utile strumento per coniugare la domanda e l’offerta di lavoro.

L’idea del Career Day per le scuole superiori, nata nel 2019 proprio a seguito della costante richiesta di diplomati della scuola da parte di molte aziende del territorio e rimasta nel cassetto fino allo scorso anno a causa della pandemia, viene realizzata per la prima in Italia nel 2022 dall’Isii Marconi.

Hanno partecipato circa 90 enti tra aziende, università e formatori, invitati dalla scuola grazie ai contatti presi in tanti anni di attività di stage e di incontri col mondo del lavoro. In tale contesto più studenti hanno avuto colloqui di lavoro ancor prima di conseguire il diploma, spesso sfociati poi in un contratto di lavoro o di apprendistato.

Quest’anno già numerose aziende hanno manifestato interesse all’evento del 2023. Per richiedere la partecipazione è possibile inviare una mail a [email protected] indicando: ragione sociale, sito web, cognome, nome, mail e telefono del referente aziendale per l’evento. Saranno prese in considerazione le richieste fino a esaurimento posti.