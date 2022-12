Tentano il colpo in banca, ma sono costretti a lasciare la refurtiva sul marciapiede

Tentano il colpo alla filiale Credit Agricole di Pontenure, ma fuggono a mani vuote. E’ accaduto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 dicembre. Una banda di ladri si è introdotta nei locali della banca dopo aver scassinato una porta cercando di portare via una macchinetta piena di contanti. Non sono riusciti a caricare il dispositivo in macchina e sono stati costretti a lasciare la refurtiva sulla strada, davanti all’ingresso della banca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Piacenza che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

