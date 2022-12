Alpini, è “andato avanti” l’ex presidente Fumi. Creò l’Unità di Protezione civile

Giornata triste per gli alpini piacentini. E’ “andato avanti” all’età di 90 anni, Carlo Fumi, presidente sezionale dal 1991 al 2003.

Grazie a lui è stato costituito il primo Nucleo Ana di Protezione Civile. Con Beppe Parazzini come presidente Ana, Fumi fu revisore dei conti nazionale.

“Di lui ricordiamo tante cose fatte in Sezione – sottolinea il presidente Roberto Lupi -. Oltre ad aver avviato la prima Unità di protezione civile c’è stata anche la collaborazione per la costruzione del rifugio Segadelli in stazione, ma anche la prima sede della Sezione, in piazza Casali alla Casa del combattente. Ha partecipato fino a poco tempo fa alle nostre cerimonie ed era presente alla Festa Granda ad Agazzano e Piozzano a settembre dove, nonostante le difficoltà, ha anche sfilato. Lo ricordiamo come un alpino che aveva a cuore i valori dell’associazione e la nostra Sezione. Personalmente il ricordo è molto vivo perché è sotto la sua presidenza che ho iniziato a frequentare la Sezione”.

“Carlo Fumi si è sempre distinto per integrità professionale e disponibilità” si legge nell’ultimo numero di Radio Scarpa, il quadrimestrale della Sezione in occasione del 90esimo compleanno. Vasto cordoglio è stato espresso dalle Penne nere anche attraverso i social.