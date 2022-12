Centri estivi: 38 famiglie senza contributi. Ci pensa il comune di Gossolengo

In municipio, a Gossolengo, erano arrivate 73 richieste per avere agevolazioni sui centri estivi del territorio ma la “coperta” dei contributi regionali era riuscita a soddisfare solo 38 famiglie interessate. Così a Gossolengo ci pensa ora l’amministrazione comunale a metterci una pezza: con uno stanziamento aggiuntivo di circa 9mila euro dalle casse comunali, si potranno finanziare tutte le restanti richieste in graduatoria.

Nei giorni scorsi, quasi un regalo di Natale, il comune di Gossolengo ha scelto di sostenere economicamente quelle famiglie più bisognose che nella scorsa estate hanno scelto di far frequentare ai propri figli i centri estivi attivati sul territorio comunale. Tutti i nuclei famigliari con un indicatore di reddito Isee fino a 28mila euro hanno potuto accedere al progetto regionale “Conciliazione vita-lavoro” finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo: per ogni bambino frequentante il centro estivo, la Regione ha messo a disposizione fino a 336 euro per abbattere le rette del servizio extrascolastico. Non tutti però hanno potuto beneficiare del contributo pur avendone tutti i requisiti: gli uffici comunali hanno ricevuto in tutto ben 73 richieste ma lo stanziamento regionale ha permesso di rimborsare solo 39 delle famiglie in questione, poco più della metà delle domande presentate.

