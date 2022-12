Crescita territorio: firmato il protocollo tra Confindustria e Ordine dei commercialisti

Un canale diretto tra Imprenditori e professionisti, uniti attraverso iniziative coordinate per la crescita del territorio. Questa mattina, lunedì 19 dicembre, Confindustria Piacenza e l’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione che rafforza le sinergie tra i due enti. L’accordo tra l’associazione degli industriali e dei professionisti prevede l’organizzazione di incontri di formazione e aggiornamento congiunti su tematiche fiscali, normative e finanziarie. Questi forniranno ai membri di entrambe le categorie informazioni fondamentali per la gestione ideale della vita quotidiana delle imprese. Attraverso questo accordo, inoltre, i professionisti dell’ordine diverranno parte attiva all’interno di “Spazio Crescita”, il servizio attivato nel 2021 da Confindustria Piacenza e dedicato all’affiancamento delle imprese associate in fasi delicate della propria attivitĂ , come cambiamenti alla guida dell’azienda, acquisizioni, cessioni e operazioni straordinarie.

“Negli ultimi due anni abbiamo avviato diversi progetti nell’ambito della finanza d’impresa – il commento del presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri – Oggi potenziamo questo nostro impegno insieme all’Ordine dei Commercialisti, da sempre riferimento degli imprenditori per la loro professionalitĂ e qualitĂ . Lavoriamo insieme per la crescita del territorio che ovviamente passa per la crescita delle imprese e dei professionisti”.

“Si tratta sicuramente di un passo lungimirante – aggiunge il presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza Marco Dallagiovanna – dettato dalla evoluzione della situazione economico-finanziaria non solo nazionale, che ritengo possa contribuire al sostegno e allo sviluppo del nostro paese ed in particolare alla tutela ed alla crescita del nostro territorio”.