Foto di cani seviziati, Pm chiede archivizione. Accusata: “Le avevo prese da internet”

In merito alla vicenda della proprietaria del cane denunciata per abusi sessuali nei confronti di animali, la procura della Repubblica ha fatto sapere che il Pm titolare dell’inchiesta ha già chiesto l’archiviazione del caso, non riscontrando nessuna violazione di natura penale. L’indagine era stata compiuta dalle guardie zoofile Enpa che avevano denunciato una giovane residente in Val d’Arda per zooerastia (abusi sessuali su animali) per aver inviato alla capo nucleo delle stesse guardie, foto di animali sottoposti ad abusi, per maltrattamenti di animali, per interruzione di pubblico servizio. La stessa giovane denunciata ha preso le distanze da tali fatti spiegando di aver mandato certe foto alla capo nucleo della guardie zoofile in un momento di stizza. “Erano foto che avevo preso da internet non certo le avevo scattate io” – ha detto la ragazza “mi dispiace comunque di averle inviate, l’ho fatto nel corso di una discussione”.

