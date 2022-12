Nomade scappa dagli arresti domiciliari e si commuove alla sentenza del giudice

Un nomade piacentino con trentadue anni trascorsi in carcere è fuggito dagli arresti domiciliari in cui si trovava attualmente. Una volta preso dai carabinieri, quando il giudice gli ha comunicato il ricollocamento ai domiciliari senza inasprire la misura cautelare non ha creduto ai suoi occhi, scoppiando in lacrime. E’ accaduto ieri pomeriggio in tribunale, protagonista un nomade cinquantenne.

Imputato di evasione dagli arresti domiciliari, l’uomo in diversi momenti della sua vita ha finito per totalizzare trentadue anni di carcere sempre per reati predatori o contro il patrimonio. Al giudice ha detto di essere uscito per comprare dei farmaci.