Sei nuovi Cavalieri della Repubblica: riconoscimento all’impegno nella pandemia

Sei diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono stati consegnati dal Prefetto Daniela Lupo ad altrettanti piacentini che si sono contraddistinti, in particolare nel periodo della pandemia, nei rispettivi ruoli professionali e sociali.

La cerimonia – che si è svolta nel Salone delle Armi della Prefettura e che testimonia la vicinanza dell’ufficio di Governo al territorio piacentino – è stata anche l’occasione per uno scambio di auguri.

A dare avvio alla cerimonia l’inno nazionale cantato dal Tenore dell’Arma dei Carabinieri Vice Brigadiere Michele Brega, seguito dal concerto del quartetto di flauti del Joyful Flute Ensemble del Conservatorio Nicolini – Alessia Califano, Ksenija Franeta, Carlotta Martinelli, Caterina Repetti – e accompagnato dalla proiezione della visita virtuale al Palazzo Scotti di Vigoleno, sede della Prefettura dal 1875.

I destinatari della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono:

Attilio Maisto – Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato attualmente in servizio presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Ancona. Fino a marzo 2021 in servizio presso la Questura di Piacenza ha ricoperto l’incarico di Coordinatore Sanitario Provinciale della Polizia di Stato e di medico competente degli Uffici della Polizia di Stato con sede nella provincia di Piacenza. Incarico che tuttora ricopre per la Prefettura, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Postale di Piacenza. Durante l’emergenza epidemiologica Maisto ha seguito gli operatori riscontrati positivi al Coronavirus. Per i casi con ricovero ospedaliero, ha seguito l’evolversi del quadro clinico dei ricoverati, anche per supportare le famiglie che, nel periodo di maggior espansione dell’epidemia, non potevano recarsi presso le strutture ospedaliere.

Luogotenente Angelo Perretta – Sottufficiale di Corpo in quiescenza, dal 01/12/1995 ha prestato servizio presso il 2° Reggimento Pontieri. Nell’ambito del servizio svolto ha coadiuvato il Comandante nell’affrontare i numerosi e pressanti impegni del Reggimento, divenendo punto di riferimento nell’ambito delle categorie dei Sottufficiali e dei Graduati da egli rappresentate. In occasione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 ha coordinato, nell’ambito delle proprie competenze, le attività preparatorie che vedevano impegnati militari e mezzi connesse alla realizzazione del sito destinato all’allestimento dell’ospedale da campo e quelli destinati al supporto del personale sanitario proveniente dalla federazione Russa operanti nel corso della sopracitata emergenza presso la città di Bergamo.

Ivano Poggi – Socio – amministratore delegato della TECO s.r.l. azienda con sede in Fiorenzuola d’Arda che si occupa di consulenza nel campo della sicurezza del lavoro, igiene industriale e ambientale, medicina del lavoro, decontaminazione e bonifica delle aree, nonché amministratore della Società METE s.r.l. e direttore generale della ditta Ecoglobal Africa Service con sede nella Repubblica del Congo, entrambe controllate dalla TECO S.r.L.. Poggi con la sua azienda ha sempre dimostrato una grande attenzione al territorio sostenendo progetti sociali e culturali. Nel 2020, anno di inizio emergenza Coronavirus, Teco ha donato apparecchiature di telemedicina all’Ospedale di Piacenza per monitorare da casa i malati Covid.

Dott. Silvio Quinzone Garofalo – Il Dott. Quinzone Garofalo presta la propria attività presso l’Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al di fuori dell’ambito professionale, svolge attività assistenziale e di volontariato presso la mensa della Parrocchia di S. Maria Madre della Provvidenza – Diocesi di Roma, dove si è recato – al fine di garantire continuità alla distribuzione dei pasti a persone indigenti – anche in pieno periodo di “lockdown”. Inoltre dal 2007 al 2016 ha svolto l’attività di docente di italiano per stranieri presso la Scuola Media Angelo Genocchi di Piacenza ponendosi come punto di riferimento per le comunità straniere di Piacenza.

Dott. Reggi Andrea – Il Dott. Reggi titolare della Farmacia Reggi Guido con sede in Farini (PC). Nell’ambito della pandemia da Covid 19 il Dott. Reggi ha provveduto a recapitare sul territorio i farmaci divenendo presenza di riferimento per i malati. Nella medesima circostanza ha accompagnato le USCA – Unità speciali di continuità assistenziale – durante le visite a domicilio. Al di fuori dell’attività di farmacista il sanitario in parola dal 2002 al 2014 ha ricoperto l’incarico di Consigliere del Consorzio Casa Protetta Alta Val Nure assumendo poi dal 2019 la carica di Presidente del medesimo consorzio.

Sig. Maurizio Rivetti – Il Sig. Rivetti dal 1999 al 2017 ha prestato servizio presso l’Arsenale di Piacenza. Oggi è presidente della sezione provinciale di Piacenza dell’Unione Nazionale Mutilati. Iscritto all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – Sezione Provinciale di Piacenza quale promotore di pace e solidarietà, ha partecipato ai corsi di formazione organizzati per il progetto “De Activate disinneschiamo il pianeta” – progetto che, attraverso incontri con gli studenti si propone di diffondere la cultura di pace e di avviare una massiccia campagna di educazione e sensibilizzazione sul tema degli ordigni bellici inesplosi con la creazione di “laboratori didattici”. Durante la pandemia ha partecipato attivamente e gratuitamente alle attività svolte nell’ambito del progetto chiamato “I CARE” consegnando pacchi alimentari ai più bisognosi, accompagnando alcuni invalidi a fare visite mediche specialistiche e mettendosi sempre a disposizione per ogni esigenza.