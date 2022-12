Anpi, Cravedi è il nuovo presidente onorario: “Uno degli ultimi resistenti”

Il partigiano Renato Cravedi è il nuovo presidente onorario dell’Anpi provinciale di Piacenza. A renderlo noto è il presidente Romano Repetti in una nota: la nomina è avvenuta qualche giorno fa in occasione della riunione del Comitato provinciale dell’Anpi piacentino. In precedenza il ruolo di presidente onorario dell’associazione era stato ricoperto da Agostino Covati, comandante partigiano scomparso lo scorso giugno.

“Quello che posso dire è che sono contento – spiega Cravedi – a 96 anni sono uno degli ultimi resistenti rimasti: il fatto di essere diventato presidente onorario dell’Anpi mi rende felice”.

“Siamo molto soddisfatti di questa nomina – è il commento di Repetti – Cravedi infatti si è sempre impegnato a valorizzare i valori della Resistenza, della libertà e della democrazia per cui ha combattuto da ragazzo. Come Anpi provinciale di Piacenza siamo dunque onorati che sia lui a ricoprire il ruolo di presidente onorario, come lo è stato in precedenza Covati”.