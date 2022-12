Barbecue e minacce nel condominio a Mortizza: a processo nove persone

Barbecue, arrosti e pietanze varie cucinate sul terrazzo e talvolta fra rumori e voci alte hanno finito per suscitare la disapprovazione e poi l’ira di una coppia che ha avviato una  lite con una famiglia di nomadi.

Per questi fatti nove persone sono finite in tribunale con l’accusa di minacce. Gli episodi dei cibi cucinati all’aperto si erano verificati nel 2018 a Mortizza in un condominio Acer.

Una coppia di inquilini del secondo piano ha lamentato cattivi odori e da quanto emerso in tribunale ieri, i due sarebbero stati minacciati dai nomadi che abitavano al primo piano e da altri loro amici.

Ieri hanno deposto polizia e carabinieri, il processo è stato rinviato a gennaio.