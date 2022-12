“Che Classe!”, trionfa la 2° B della Primaria di Ponte dell’Olio: 139 i premiati

Dopo settimane di gioco, di corse al voto, di classifiche e di rincorse, ecco la classifica definitiva di “Che Classe!”, tanto attesa da tutti coloro che hanno giocato con passione e impeto.

A trionfare, prima fra le prime, è la 2° B della scuola elementare di Ponte dell’Olio: con più di 5.000 punti di distacco dalla primaria di Besenzone firma con un più che ottimo risultato la prima posizione di questa graduatoria. Complimenti ai piccoli alunni di questa classe, ma non solo: complimenti a tutti i partecipanti, a chi li ha votati, alla comunità che si è stretta attorno ai più piccoli e si è impegnata per portarli fino alla vetta, o anche “quasi” fino alla vetta!

Una “sorpresa di Natale” ve l’abbiamo fatta anche noi: come potete vedere, in classifica c’è un “premiato” in più! Anche quest’anno infatti alcune classi sono arrivate al limite della classifica dei 138 partecipanti con lo stesso punteggio: per non procedere ad un sorteggio tra classi, ecco “spuntare” il 139° posto.

Per la premiazione, il meccanismo lo conoscete: quattro “scaglioni” di premi, suddivisi in base al punteggio raggiunto da ognuna delle classi partecipanti.

Nei prossimi giorni le segreterie delle scuole riceveranno la modulistica da consegnare per poter richiedere e ritirare i premi.

Ma il percorso di Che Classe non si ferma qui: infatti, nelle prossime settimane, continueremo a caricare i bellissimi disegni e temi arrivati in redazione per questa edizione di “Che Classe!”. Trovate i primi nella gallery dedicata sulla pagina Facebook di Libertà, e tanti altri ne arriveranno: una prova della voglia di mettersi in gioco dei nostri piccoli protagonisti, che in questo modo non solo hanno accumulato punti preziosi per la propria classe, ma ci hanno anche permesso di conoscere un po’ della loro storia e della loro realtà.

LA CLASSIFICA FINALE DI CHE CLASSE 2022

