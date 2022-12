Controlli in centro, trovato hashish nascosto nella siepe sul Facsal

Verifiche in centro ad opera dei carabinieri e della guardia di finanza dopo le segnalazioni sulle condotte illecite o comunque che recano disturbo alle persone, da parte di gruppi di giovani e giovanissimi.

Controllate più di venti persone, rinvenuti e sequestrati quasi 10 grammi di hashish.

Tutte le zone del centro città e non solo – Galleria Politeama, via San Siro, giardini di via Santa Franca e quelli vicino a largo Erfurt – sono state controllate durante tutto il pomeriggio di ieri da una pattuglia della Stazione di Piacenza Levante, da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza e da un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Un gruppo di giovani è stato controllato in via San Siro, mentre circa mezz’ora dopo è toccato ad un altro gruppo all’interno dei giardini di via Santa Franca. In entrambi i casi non è stata rilevata alcuna condotta illecita.

Sul viale Pubblico Passeggio, lato liceo “Respighi”, però, l’equipaggio del Radiomobile grazie al fiuto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, ha rinvenuto e sequestrato, all’interno di una siepe, una vaschetta di plastica che conteneva circa 10 grammi di hashish.

Nella zona, questo tipo di controlli proseguiranno nei prossimi giorni, anche in modo congiunto con militari della Guardia di Finanza di Piacenza, per prevenire possibili problemi in vista del periodo natalizio.