Distraggono la titolare di un negozio e le rubano 2mila euro dal portafoglio

Banda di abili borsaioli deruba la titolare di un negozio della zona di via Colombo, a Piacenza, per circa duemila euro. E’ accaduto nei giorni scorsi. I malfattori sono riusciti a fuggire con il bottino. Sul furto commesso con destrezza indagano i carabinieri. Da quanto si è appreso tre uomini sono entrati nel negozio per ricambi d’automobile che si trova in via Pennazzi, trasversale di via Colombo. I ladri una volta nel negozio hanno chiesto alla titolare di vedere alcuni pezzi per sostituire parti dei loro veicoli. In questo modo, mentre alcuni di loro tenevano impegnati la commerciante, il complice dalla “mano lesta” è riuscito ad individuare la borsetta della titolare ed a sfilare il portafoglio contenente circa duemila euro.

