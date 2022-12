Era incinta: picchiata e costretta a mendicare in strada. Marito a processo

Arrivata a Piacenza con la speranza di un futuro migliore, una giovane polacca in stato interessante è finita a chiedere l’elemosina seduta in piazza Cavalli, il marito di lei spesso ubriaco e dedito al gioco d’azzardo l’avrebbe percossa, arrestato era finito in carcere. Attraverso i servizi sociali la donna è stata riportata in Polonia dalla sua famiglia.

Questa l’amara vicenda emersa ieri in tribunale nel corso di un processo davanti al giudice Matilde Borgia e al pm Paolo Maini. L’imputato è un trentenne romeno accusato di maltrattamenti in famiglia, a difenderlo l’avvocato Marco Mascheroni del Foro di Lodi.

L’uomo era stato arrestato nel 2019 per aver percosso la giovane moglie ed aveva scontato sei mesi di prigione. Ieri ha deposto una donna che ha aiutato la ragazza. Il processo è stato rinviato a settembre per altri testimoni.