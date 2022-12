“Fatti contagiare dalla pace”. I particolari auguri di Natale della Pro loco San Giorgio

Recuperare il vero senso del Natale è il messaggio che viene lanciato dalla Pro Loco di San Giorgio attraverso dei manifesti che ha affisso lungo la provinciale 6 che attraversa il paese del drago.

Quattro cartelli in cui si invita a vedere in modo più profondo il significato del Natale, quello della nascita di Gesù che porta in sé un messaggio di salvezza. Non proselitismo, ma un invito da parte della Pro Loco – “che è associazione di promozione sociale e non solo di promozione del territorio”, dice il presidente Adriano Modenesi, a guardare oltre la festa, oltre i regali, che pur devono far parte di questo periodo.

“Chi legge questi messaggi, di amore e di pace, in cui viene chiesto di farsi contagiare dalla pace e di difenderla – spiega Modenesi -, può magari trovare un input per un cambiamento”.