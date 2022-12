La scelta controcorrente della scuola materna: “Rette invariate malgrado i rincari”

Alle prese con bollette sempre più care e i conti da fare tornare a fine mese, per le famiglie garantire ai figli la frequenza della scuola materna può essere un problema. Ma a Casaliggio c’è un asilo che non guarda troppo in tasca alle famiglie e che è pronto ad accogliere chi ha bisogno, fedele ai precetti cristiani che lo guidano: la scuola materna parrocchiale “San Giovanni Battista” non alzerà le rette neanche il prossimo anno, nonostante gli aumenti dell’energia si siano fatti sentire anche per la piccola realtà nel territorio di Gragnano.

La scelta del parroco don Artemio Bonzanini – la vera anima dell’asilo paritario – è quella di una totale inclusione. “Non è un asilo per ricchi, ci piace parlare con le famiglie che hanno bisogno e capire i loro problemi” scherza il parroco. “Cerchiamo di non lasciare indietro nessuno e per noi i bambini non sono “numeri” ma creiamo rapporti di amicizia e solidarietà”. Una dimensione di familiarità che da oltre 90 anni è il “marchio di fabbrica” dell’asilo. E così, succede anche che la bontà del servizio richiami famiglie non solo dai comuni vicini ma anche da Calendasco.

Se la tempesta della pandemia ha quasi rischiato di far chiudere questa istituzione di Casaliggio, oggi la materna è fuori pericolo e i servizi non mancano. Grazie al contributo dell’azienda Steriltom che offre 15mila euro all’anno per sostenere le rette dei figli dei dipendenti ma non solo, sono stati finanziati quest’anno i progetti di musica, lingua inglese con insegnante madrelingua, psicomotricità e lettura grazie ad un’invidiabile biblioteca con centinaia di volumi illustrati.