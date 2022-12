La “supercar” di Babbo Natale porta i doni ad anziani e bambini

Dopo due anni di sosta ritorna il carro di Babbo Natale a Piacenza che altro non è che una vecchia Renault 4 trasformata in carro natalizio con tanto di Santa Claus, renne e addobbi natalizi. Da circa quindici anni un gruppo di amici alternandosi di anno in anno predispone questa automobile, super fotografata a Piacenza per le feste di fine anno, per portare in dono caramelle e dolciumi ad anziani e bambini, varie le tappe dell’auto natalizia, fra le quali ricordiamo anche: Vittorio Emanuele, Casa de Fanciullo di Mucinasso, da Suor Albina in via Torta, alla marcia di bambini di Borgonovo e al Gardenia sempre di Borgonovo. Il gruppo di amici che ogni hanno ripropone questa iniziativa è composto per quest’anno da Marco Mazzi, Giorgio Forlini ed Erminio Antelmi.

