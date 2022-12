“Per i diritti e la libertà delle donne iraniane”. Venerdì fiaccolata a Piacenza

“Anche da Piacenza vogliamo far sentire la vicinanza ai manifestanti iraniani in lotta per la libertà – l’annuncio dei rappresentanti del comitato Donna-Vita-Libertà -. In particolare vogliamo esprimere piena solidarietà a tutte e tutti coloro che, nonostante la dura repressione di questi giorni, continuano a chiedere, in Iran, il rispetto delle libertà fondamentali, l’uguaglianza, la giustizia sociale e la fine di un sistema dittatoriale e oppressivo”.

La cruenta uccisione della ventiduenne Mahsa (Jina) Amini, curdo-iraniana, da parte della polizia morale (Gasht-e Ershad, la pattuglia della morte), ha reso visibile, a livello internazionale, l’oppressione delle donne nel sistema teocratico iraniano e contemporaneamente ha dimostrato l’impossibilità di poter esprimere le proteste anche da parte della popolazione maschile. In sua memoria e per rivendicare i diritti dei cittadini e delle cittadine iraniane venerdì 23 dicembre si terrà una fiaccolata che partirà alle 18.00 dai giardini Margherita, di fronte alla stazione di Piacenza, e arriverà in piazzata Mercanti dove ci sarà un momento di riflessione e di condivisione. “Non rimaniamo indifferenti, manifestiamo per stare dalla parte delle donne iraniane contro l’oppressione del sistema patriarcale iraniano” riferiscono gli organizzatori.

“Facciamo nostro lo slogan “Donna – Vita- Libertà”, contro il regime iraniano e per rivendicare democrazia e diritti civili, sociali e culturali. In Iran diritti e libertà sono negati, i sindacati indipendenti sono repressi sul nascere e i sindacalisti arrestati e torturati, come pure molti giornalisti indipendenti. Gli studenti, che chiedono l’appoggio degli insegnanti, sono arrestati, incarcerati, molti di loro rischiano l’impiccagione e due sono già stati messi a morte. Secondo le ricerche di Amnesty International, sono stati uccise sino ad ora 495 persone”.