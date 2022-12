Rubano un armadio con armi da fuoco e scappano salutando i vicini di casa

Una banda di ladri ha svaligiato un appartamento al secondo piano di un condominio in via Bilegno, a Borgonovo. I ladri hanno portato via un pensante armadio blindato contenente sei fucili, tre pistole (regolarmente detenute), ori e buoni postali. Poco più tardi l’armaio è stato recuperato nelle campagne attorno a Corteolona, nell’Oltrepò.

Mancavano le tre pistole e gli ori, mentre fucili e buoni postali sono stati recuperati. L’episodio ha dell’incredibile. I ladri si sono arrampicati da un pluviale per arrivare all’appartamento mentre i proprietari erano fuori. Una volta prelevata a forza di braccia il pesante mobile blindato lo hanno scagliato nel cortile di casa per poi caricarlo su di un’auto.

I vicini, attirati dal frastuono, si sono affacciati alle finestre. “Cosa state facendo” ha urlato qualcuno di loro. “Siamo tornando a casa nostra” hanno risposto i ladri sprezzanti e incuranti di essere visti. Nel fuggire hanno abbandonato una stufa a pellet che forse ingombrava troppo e impediva all’armadio di stare in auto. “Quando siamo arrivati loro erano appena fuggiti” racconta la proprietaria di casa.