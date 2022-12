Sottoposto a sorveglianza speciale viene arrestato con stecche di hashish

Trentenne piacentino pluripregiudicato è stato arrestato in vicolo del Guazzo, a Piacenza, con diverse stecche di hashish, altre ne aveva nella casa in cui vive a Vigolzone. L’uomo, che ha precedenti penali per sequestro di persona, violenza sessuale detenzione e spaccio di droga, furto, violenza privata, maltrattamenti in famiglia, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, era sottoposto ad obbligo di sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento alla casa dei parenti. Gli agenti della volante, nel corso di un controllo mirato, lo hanno fermato con la droga e arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice lo ha rimesso in libertà con divieto di dimora.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà