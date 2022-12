Polo di Mantenimento Pesante Nord: al vertice il brigadiere generale Di Blasi

La pandemia ha lasciato una ferita profonda in tutti noi, ma per qualcuno ha anche rappresentato un motivo di orgoglio per aver fatto qualcosa di realmente concreto in aiuto di chi ha dovuto combattere contro il Covid. È stato così per il brigadiere generale Daniele Durante, che durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria ha avuto il compito di responsabile dell’ospedale da campo nel Polo di Mantenimento Pesante Nord. Dal punto di vista umano è un’enorme eredità che lascerà al suo successore: stamattina, 22 dicembre, si è infatti svolta la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, a Durante è infatti subentrato il brigadiere generale Giovanni Di Blasi. Presenti alla cerimonia il mondo istituzionale piacentino, autorità civili e militari, gli Alpini di Piacenza e le associazioni combattentistiche e d’arma. Durante ha ringraziato tutti i presenti per un momento “che in cuor mio ho sperato non arrivasse mai, adesso andrò al Polo Nazionale di Riferimento, ma mi porterò sempre nel cuore questa città, che mi ha accolto a braccia aperte e dato la possibilità di lavorare in sinergia con tutte le istituzioni, ovviamente rimarrò in contatto con il mio successore per proseguire l’impegno che mi sono preso con questo territorio”.

Nel ricordare le attività svolte sotto la sua direzione durante questi 17 mesi, il primo pensiero è andato ovviamente all’ospedale da campo “e a tutto quello che è stato fatto per contrastare la pandemia, momento difficilissimo affrontato con il lavoro fatto per il centro vaccinale e per il trasporto dei vaccini in tutto il Nord Italia. A tutti voi voglio dire che sarete preparati per le nuove sfide che ci attendono e che non dovete mai avere paura di porvi grandi traguardi, l’unica cosa che dovete temere è la mediocrità”.

Le prime parole da nuovo direttore di Di Blasi sono quelle di chi ha appena visto un sogno tramutarsi in realtà. Parmense, proprio a lui si deve l’allestimento dell’ospedale da campo: “Quando ero piccolo visitai la casa di Verdi con mio nonno e poi passammo per Piacenza, io vidi questo Polo e mi incuriosì subito, mai avrei immaginato che un giorno ne sarei diventato direttore, torno qui a Piacenza per investire tutte le mie energie”. Il tenente generale Sergio Santamaria ha infine elogiato l’attività generale del Polo di Mantenimento Pesante Nord, “che non è uno stipendificio come molti potrebbero pensare, ma difende la vita di tanti nostri colleghi”.