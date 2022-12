Centinaia di letterine affidate ai postini da Piacenza al Polo Nord. “Sono stato bravo…”

Centinaia di letterine nelle ultime settimane sono state spedite da Piacenza con un unico indirizzo: Polo Nord, Babbo Natale.

Sono finite nei centri di smistamento di Piacenza Marconi, Caorso, Fiorenzuola, Castelsangiovanni, Podenzano, affidate a volte dai piccoli agli stessi operatori di sportello dei 77 uffici postali del Piacentino o lasciate in una delle 393 cassette rosse sulle strade.

Ed è proprio in una di queste cassette che è stata trovata una piccola letterina molto semplice: foglio bianco, poche righe e un gran bel tratto di disegno, una serie di linee rosse, dove il piccolo Oscar (nome di fantasia), due anni e mezzo ha raffigurato il suo primo Babbo Natale astratto e con l’aiuto di mamma e papà ha deciso di scrivere la sua prima letterina di Natale imbucata nella cassetta rossa del suo Comune, Pontenure e indirizzata al Polo Nord.

La sua richiesta era molto semplice senza grandi pretese, come quella di un bambino così piccolo. Ha ribadito che durante l’anno la sua condotta è stata eccellente, ha chiesto una macchinina rossa e un gioco musicale…naturalmente ringraziando per l’ascolto Babbo Natale.

Questa richiesta così semplice e questa tenerezza di un bimbo alla sua prima letterina, ha colpito i portalettere del Centro di Recapito di Caorso che non potevano sottrarsi alla chiamata di Babbo Natale che, molto indaffarato in questi giorni, insieme ai suoi Elfi, ha chiesto ai Portalettere di Poste Italiane un aiuto. Ieri, in rappresentanza della squadra del CD di Caorso, il Responsabile Maurizio Beltrano insieme ad alcuni rappresentanti della sua squadra di postini, Groppi Gessica, Barba Susanna e Provenzano Giovanni Battista, hanno raggiunto la casa del piccolo Oscar per consegnargli uno dei suoi desideri, la macchinina rossa dei pompieri, perché Oscar il giorno di Santa Barbara era andato a vedere i camion dei pompieri e ne era rimasto colpito tanto da farlo diventare un desiderio per Natale.

