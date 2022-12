Furti nelle farmacie di via Emilia Pavese, la polizia denuncia tre minorenni

Tre minorenni sono accusati di aver commesso diversi furti nelle farmacie piacentine avvenuti negli ultimi mesi. I ladri dopo aver scassinato le saracinesche entravano e portavano via quanto contenuto nella cassa. Gli agenti della Squadra mobile attraverso un’approfondita attività investigativa coordinata dalla Procura, ha individuato il gruppo di giovani anche attraverso le telecamere di videosorveglianza. Grazie allo scambio di informazioni con altri uffici di polizia giudiziaria della zona sono poi risaliti a una serie di minorenni che nel corso degli ultimi mesi aveva compiuto analoghi furti in altre regioni.

L’analisi dei tabulati del traffico telefonico ha permesso di identificare e denunciare tre minorenni di origine nordafricana domiciliati nel milanese e di età compresa tra i 15 ed i 17 anni.

Gli indagati sono accusati di aver commesso almeno due furti ai danni di altrettante farmacie di via Emilia Pavese, sottraendo più di 3mila euro in contanti e causando vari danni agli esercizi commerciali nel corso delle loro razzie.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare il coinvolgimento dei tre indagati in ulteriori furti compiute in provincia.