Furto di cellulare e inseguimento a piedi: ladro bloccato da guardia giurata

Sono ancora da delineare i contorni della notte movimentata in viale Dante, a Piacenza, poco dopo la mezzanotte di giovedì 22 dicembre. Una guardia Sicuritalia Ivri è intervenuta in un inseguimento tra due uomini, uno dei quali chiedeva aiuto dicendo di essere stato derubato del cellulare.

La guardia ha bloccato l’uomo in fuga e nel frattempo sono arrivate tre volanti della polizia, che dopo aver sentito i fatti, lo hanno portato in questura per accertamenti. Si tratta di un giovane di origini marocchine.

All’origine dell’inseguimento ci sarebbe il furto del telefonino ai danni di un uomo che lo aveva lasciato incustodito mentre si recava in bagno.

Secondo le ricostruzioni, uno dei due teneva una bottiglia in mano mentre l’altro aveva staccato un paletto di legno legato ad un albero di viale Dante.