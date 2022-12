A cavallo, con un vestito elegante e un mazzo di rose rosse tra le mani: stamattina il principe azzurro è arrivato in via Boselli a Piacenza. Giacomo Ginnastica si è presentato in grande stile nel bar della sua compagna Beata Slomczynska per la fatidica proposta: “Mi vuoi sposare?”. Ecco il servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

