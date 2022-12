“Mercato coperto nelle ex scuderie: c’è l’ok della Difesa”. Il bilancio 2022 del sindaco

C’è l’ok del ministero della Difesa per “spostare i commercianti del mercato coperto di piazza Casali all’interno delle ex scuderie militari di Maria Luigia, in piazza Cittadella”. E – di fatto – per sbloccare un importante nodo urbanistico della città, dove l’amministrazione comunale punta a ricavare più posti auto sulle ceneri dell’attuale struttura di vendita. Lo ha annunciato il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, nei tradizionali auguri natalizi organizzati in municipio per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso.

“I primi cinque mesi ci sembrano quasi cinque anni – ha premesso la prima cittadina – perché il lavoro è davvero parecchio. La chiave della nostra amministrazione è l’ascolto”. Tarasconi ha rivendicato i primi risultati del suo mandato, tra cui “l’avvio del Pug, la nomina di Jacopo Veneziani alla presidenza della galleria Ricci Oddi, l’introduzione del bus gratuito per gli over 70, la riapertura di palazzo Gotico con la mostra sugli egizi, l’installazione delle opere d’arte nelle vetrine sfitte e l’organizzazione della terza tappa del Tour de France 2024 nel nostro territorio”.

“È evidente, molti progetti sono partiti dalla precedente amministrazione. Ma non basta darli per scontato, le situazioni sono complicate”, ha puntualizzato il sindaco, con tutta la giunta al proprio fianco, affidando poi a un lungo video la cronaca amministrativa dell’avvio di mandato a Palazzo Mercanti.