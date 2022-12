Pacchi di Natale per le famiglie bisognose. Il regalo degli studenti del polo Volta

Gli studenti del Polo Volta di Borgonovo hanno confezionato una ventina di pacchi per le famiglie bisognose di Sarmato. Le hanno chiamate le scatole di natale e al loro interno i giovani ci hanno messo oggetti, libri, dolci per rendere questi giorni di festa un po’ più sereni a chi, purtroppo, sereno non è.

Gli studenti si sono autotassati per acquistare tutto il materiale e hanno confezionato i pacchi con carta riciclata, in un’ottica di risparmio. “Hanno aderito tutte le classi del Volta di Borgonovo” dice la giovane Elisa Canaliu, tra le promotrici delle scatole di Natale.