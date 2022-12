Picchetti alla logistica, 36 assoluzioni e una condanna ad un anno

Per le due giornate di picchetti avvenute davanti ai cancelli della Gls general Logistic System di via Riva a Montale, ieri pomeriggio il giudice ha stabilito 36 assoluzioni e una condanna ad un anno, in sede civile la Gls è intenzionata a chiedere 200mila euro di danni. La pena di un anno è stata inflitta ad Abed Issa Mohamed, dirigente sindacato Usb, ritenuto responsabile di essere balzato a bordo della cabina di guida di un camion che tentava di uscire dallo stabilimento e di aver strappato le chiavi dal quadro dell’automezzo, impedendo così all’autista di cominciare il suo viaggio di lavoro.

Per questo processo la Gls si era costituita parte civile. L’avvocato al termine dell’udienza ha detto: “Noi come parte civile siamo soddisfatti dell’esito del processo e agiremo in sede civile per il ristoro dei danni che secondo noi ammonta a più di 200 mila euro”.

I fatti erano avvenuti fra il 26 e il 27 ottobre del 2017. In quell’occasione 37 imputati del processo di ieri pomeriggio e tanti altri loro colleghi non identificati, avevano formato una barriera umana occupando fisicamente la strada e disseminando la stessa carreggiata di ostacoli.

