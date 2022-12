Scambio al volante sul Tir della droga: 10 anni a un autista, l’altro a processo

Per l’accusa quel camion portava il più consistente carico di cocaina che mai si era visto a Piacenza, 43 chili, proveniva da Bruxelles ed nel 2020 aveva fermato a Piacenza dove due autisti si erano dati il cambio. Quello che era ripartito è già stato condannato a 10 anni, l’altro, un cittadino albanese era ieri in tribunale. Si è sempre detto innocente, ha spiegato che al controllo di polizia il suo camion è risultato pulito, ma portato poi al porto di averlo sottoposto al termo scanner, la droga era stata trovata sotto al rimorchio celata in un tubo del telaio. L’imputato si è detto innocente, il processo è stato rinviato al prossimo luglio.

