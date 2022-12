Sostegno per il popolo iraniano, oltre 200 persone alla fiaccolata in centro

Oltre duecento persone si sono ritrovate nel tardo pomeriggio di venerdì 23 dicembre per partecipare alla fiaccolata a favore al popolo iraniano in lotta per la libertà, che ha preso il via dai giardini Margherita per raggiungere piazza Mercanti.

La manifestazione è stata organizzata dal Comitato piacentino “Donna, vita, libertà”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, per esprimere solidarietà a tutte le persone che nonostante la dura repressione di questi giorni continuano a chiedere in Iran il rispetto delle libertà fondamentali, l’uguaglianza, la giustizia sociale e la fine di un sistema dittatoriale e oppressivo.

L’APPELLO AL GOVERNO ITALIANO