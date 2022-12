Spettacolare discesa acrobatica di Babbo Natale da Palazzo Gotico

Tutti col naso all’insù oggi pomeriggio, 23 dicembre, in piazza Cavalli, a Piacenza, per le acrobazie di Babbo Natale e dei suoi aiutanti. Una discesa da vertigini quella che hanno affrontato, calandosi da Palazzo Gotico per portare tanti sorrisi ai bambini. Uno spettacolo adrenalinico che ha lasciato i presenti a bocca aperta tra lo stupore e il divertimento. L’evento è stato organizzato dal comune di Piacenza, nell’ambito delle iniziative di Natale e ha potuto contare sul supporto di EdiliziAcrobatica.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà