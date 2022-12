Stasera a Nel Mirino trenta ospiti con i video dedicati ai loro ricordi natalizi

Alle ore 21 nella sera dell’antivigilia, il palinsesto di Telelibertà propone, ai telespettatori e in streaming su Liberta.it, uno speciale natalizio della trasmissione “Nel mirino”, l’appuntamento settimanale di approfondimento condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi.

Quella di stasera è una puntata speciale anche per la novità che presenta: gli ospiti sono trenta e in onda grazie ai video che hanno autoprodotto per condividere con i telespettatori il ricordo del loro Natale da piccoli. Un collage di volti, ricordi, emozioni e auguri: attori e registi teatrali di Teatro Gioco Vita e il direttore artistico del teatro Verdi di Fiorenzuola Mino Manni, diversi artisti e tra loro la pittrice Paola Foppiani, il primario di ginecologia e ostetricia Renza Bonini, diversi consiglieri e assessori del Comune di Piacenza, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e tanti altri.