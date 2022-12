Torneo di calcio, raccolti 500 euro per l’associazione “Oltre l’autismo”

Dal torneo benefico di calcio “Oltre l’Autismo Academy Cup” 500 euro per l’associazione “Oltre l’autismo”.

Il maxi assegno è stato consegnato da Antonio Bardugoni e Luigi Cattaneo della Polisportiva Podenzano 1945 ai ragazzi e alla presidente di “Oltre l’autismo”, Maria Grazia Ballerini ed è il frutto del torneo che ha visto sfidarsi sui campi del Podenzano 1945, 12 squadre di bambini di 9 e 10 anni di tutta la provincia piacentina e del Basso Lodigiano. L’iniziativa è stata promossa dal Piacenza Calcio e dalla Polisportiva Podenzano 1945, nelle persone di Bardugoni e Cattaneo.

La somma ricevuta, informa Ballerini, contribuirà per la realizzazione del grande progetto “Casa di Vita”, una casa in cui i ragazzi autistici piacentini potranno vivere e vivere il loro essere adulti in autonomia, acquisendola sempre di più. I ragazzi ne hanno bisogno, per questo viene lanciato l’appello alla comunità piacentina tutta a prendersi a cuore il progetto che prevede la costruzione di una vera e propria casa, un luogo per questi ragazzi, per loro, non uno spazio accomodato. Il torneo che si è svolto a Podenzano ha dato il calcio di inizio, tutta la comunità piacentina potrà giocare il resto della partita. Si potrà contribuire anche con l’acquisto delle bag “I love Piacenza” che Oltre l’Autismo ha fatto realizzare anche quest’anno e che si troveranno anche domani, giorno della vigilia di Natale, al banchetto in via XX Settembre a Piacenza.