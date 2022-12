A Rivergaro Mongilardi lascia la giunta. Al suo posto subentra il consigliere Gatti

Esce ufficialmente dalla giunta (ma resta in consiglio) Andrea Mongilardi, che negli ultimi quattro anni a Rivergaro si è occupato come assessore di cultura, pubblica istruzione, commercio, turismo, informatica, sport, tempo libero, associazioni, politiche giovanili e pari opportunità. Al suo posto, lasciato per motivi di lavoro, subentra il consigliere Andrea Gatti. Ma il cambio nella giunta di via San Rocco è stato intanto l’occasione per una riassegnazione degli incarichi da parte del sindaco Andrea Albasi, in vista poi del rush finale verso le elezioni del 2024.

