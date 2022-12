Al mercato di Campagna amica Babbo Natale fa felici i bambini con i prodotti locali

Dopo il grande successo riscontrato al mercato coperto di Campagna amica per il passaggio di Santa Lucia non poteva mancare Babbo Natale che ha portato dolci sorprese ai tanti bambini e bambine accorsi in via Farnesiana 17.

Il Babbo Natale di Campagna amica è attento ai prodotti territoriali e alla loro valorizzazione: “Ai bambini abbiamo pensato di regalare un dolce omaggio formato da gustose fette di pandoro e panettone e dal succo di pere prodotti dalle aziende del nostro territorio” spiega Valerio Galli, responsabile provinciale Campagna amica Piacenza. Mentre al mercato coperto in tanti passavano da un banco all’altro per le ultime spese in vista dei pranzi e delle cene di questi giorni, Babbo Natale riceveva lettere e desideri dai più piccoli.

“E’ bellissimo stare in mezzo ai bambini e vederli felici mentre gustano i prodotti offerti nel mercato coperto. Tanti auguri a tutti i piacentini” le parole di Babbo Natale in persona.