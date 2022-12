Bettola: inaugurato il laboratorio di formazione a distanza all’istituto Fermi

Nell’Istituto comprensivo della Val Nure, che comprende anche i plessi di Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere, si stanno ponendo le premesse per la scuola superiore “a distanza”, grazie alle risorse derivate dal progetto Snai (Strategia nazionale Aree Interne)-Aree interne dell’Appennino Piacentino e Parmense, destinato a zone che rischiano lo spopolamento con l’obiettivo di raggiungere un’inversione delle tendenze demografiche nelle aree periferiche, di implementare i progetti di sviluppo locale, contrastare l’abbandono scolastico dovuto alla lontananza. L’Istituto Valnure, in collaborazione con l’istituto comprensivo di Lugagnano e gli istituti di scuola superiore Raineri Marcora di Piacenza e Zappa Fermi di Bedonia (Parma) è così impegnato ad offrire servizi di prossimità ai giovani le cui famiglie scelgono di abitare in montagna e continuare a viverla. Ieri mattina, 23 dicembre, alla scuola secondaria di primo grado “Fermi” di Bettola è stato inaugurato il laboratorio FAD (Formazione a distanza), con 6 postazioni, dotato di cablaggio e schermo touch interattivo, con arredi innovativi, alla presenza della dirigenza scolastica e delle autorità locali. Ai ragazzi e alle ragazze di Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere verrà quindi presentata la possibilità di scegliere una scuola superiore, con opportunità di lezioni a distanza per alcuni giorni della settimana. Il corso sarà attivato dall’anno prossimo (settembre 2023), se ci saranno iscrizioni, e sarà di tipo tecnico-professionale ad indirizzo agroalimentare.

