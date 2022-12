Dall’ufficio alla cucina 38 dipendenti preparano insieme i tortelli per Caritas

La scuola di formazione Forpin e la società Assoservizi, entrambe realtà di Confindustria, questa volta hanno messo le mani in pasta. E lo hanno fatto per una buona causa, anzi due: la prima, proporre i tipici tortelli piacentini alla mensa della Caritas, facendoli uno ad uno a mano come una volta; la seconda, stare insieme tra 38 colleghi e fare quello che tecnicamente si chiama “team building”, cioè costruire una squadra, a volte durante l’anno decisamente difficile nella fretta, nell’ansia quotidiana.

La direttrice di Forpin Antonella Vologni commenta: “Dall’esperienza che ogni giorno ci porta a valorizzare le risorse umane nelle aziende del nostro territorio sappiamo che il buon funzionamento di un gruppo di lavoro è senza dubbio un valore aggiunto. Così dall’ufficio alla cucina, armati di grembiuli e di tutti gli strumenti necessari, coordinati da uno chef, abbiamo sperimentato un’esperienza lavorativa di gruppo, per realizzare e donare un pasto caldo nel rispetto delle tradizioni”.