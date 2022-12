Natale con Telelibertà tra informazione, nuovi format e appuntamenti speciali

Il palinsesto di Telelibertà non si ferma, sul canale 76 del digitale terrestre e in “live streaming” attraverso il sito Liberta.it, dove tenersi sempre aggiornati. Anzi, la programmazione nei giorni del Natale si arricchisce di interessanti appuntamenti extra-ordinari per allietare e riempire di contenuti ed evasione i momenti domestici.

Innanzitutto, l’informazione.

Oggi, 24 dicembre, il TGL con le notizie da Piacenza e provincia andrà regolarmente in onda in diretta nelle edizioni delle ore 13.15 e 19.30. Domani, a Natale, nei medesimi orari, saranno due edizioni dedicate alla raccolta delle principali notizie della settimana, arricchite da alcune speciali dediche natalizie. Lunedì a Santo Stefano infine il TGL tornerà al suo format regolare, in diretta alle ore 19.30.

Nel palinsesto del 24 spiccano alle 19.20 prima del TGL serale i tradizionali auguri del vescovo Adriano Cevolotto. E alle 21 puntata speciale della rubrica della Diocesi “Le strade della vita” con le interviste esemplari della giornalista Barbara Tondini, stavolta in dialogo con il pedagogista Daniele Novara e Lucia Vantini, docente accademica e presidente del Coordinamento Teologhe Italiane, sulle donne nella Chiesa. Irrinunciabile è inoltre l’appuntamento, a Natale e il 26 pomeriggio, con alcuni dei più bei presepi del nostro territorio.

Non meno interessanti, due nuovi format culturali al via. Oggi, 24 dicembre alle 20.20 ecco la prima puntata de “L’appartamento del Cardinale” a cura dell’Opera Pia Alberoni: dopo il successo di visite per il nuovo allestimento delle preziose stanze cardinalizie del Collegio Alberoni, ecco sei brevi puntate in sei giorni, quotidianamente alle 20.20 fino al 29.

A seguire alle 20.30 il format “Meraviglioso Appennino” di Luigi Ziotti e Marisa Cella: quattro episodi di mezz’ora a partire da oggi, 24 dicembre alle 20.30, alla scoperta della Rocca d’Olgisio, della Ciapa Liscia e Valle Tribolata, delle magie dei boschi e i laghi appenninici.

Infine, tutti i giorni alle 20.10 fino al 7 gennaio vanno in onda le “Favole in Libertà”, la striscia di narrazione sviluppata da Telelibertà, Teatro Gioco Vita e Galleria Ricci Oddi con l’attore Nicola Cavallari e il musicista Davide Cignatta. Dopo la fiaba inaugurale “Bella fronte”, stasera per la Vigilia ecco “Il bambino nel sacco”, a Natale “L’anello magico” e a Santo Stefano “Quattordici”.